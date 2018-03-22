Москва, 22 марта, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Госдума пока не обсуждала предложение правительства РФ о повышении ставки НДФЛ до 15%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин журналистам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Не обсуждали, к нам она не поступала, поступит — будем обсуждать», — сказал Володин, отвечая на вопрос об инициативе правительства повысить ставку налога на доходы физлиц до 15%.

Ранее СМИ сообщили о предложении, которое обсуждает правительство, о настройке налоговой системы. В частности, предлагается повысить НДФЛ с нынешних 13% до 15%.