Новосибирск, 22 марта, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Неприятное известие получили студенты трёх сибирских вузов — Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Сибирского госуниверситета науки и технологий (СибГУ) им. академика М.Ф. Решетнева (Красноярск) и филиала Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). По причине лишения аккредитации многим из них придётся доучиваться и получать дипломы в «вузах-партнёрах». Подробности сегодня, 22 марта, сообщает kommersant.ru.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Один из корпусов Алтайского государственного университета

Больше всего студентов пострадало в НГТУ, где аккредитации лишили более 100 выпускников, обучающихся по девяти направлениям: юриспруденция (бакалавриат, магистратура, аспирантура), экономическая безопасность (специалитет), экономика (аспирантура), реклама и связи с общественностью (бакалавриат), журналистика (бакалавриат), туризм (бакалавриат) и сервис (бакалавриат).

«Сейчас наша забота — сделать всё, чтобы эта ситуация наименее болезненно отразилась на выпускниках. Мы работаем в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 2013 года — делаем всё, чтобы выпускники имели возможность перевестись по направлениям, лишенным госаккредитации, в другие вузы, где она есть», — пояснил проректор по учебной работе НГТУ Сергей Брованов.

Филиал КузГТУ в Прокопьевске лишился аккредитации по двум направлениям: государственное и муниципальное управление (бакалавриат) и экономика (магистратура). По словам проректора по учебной работе КузГТУ Александра Баканова, число студентов на направлении, которое не получило подтверждения соответствия федеральному образовательному стандарту, не превышает десяти человек, но выпуска в этом году не планируется.

«Дискомфорта в этой ситуации мы не ощущаем. Студенты могут перевестись в головной вуз, который на 100% аккредитацию прошел», — пояснил проректор.

Комментарий в СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева (Красноярск), которому отказано в госаккредитации по направлениям: психология (бакалавриат и магистратура), документоведение и архивоведение (бакалавриат), философия, этика и религиоведение (аспирантура), получить не удалось. Вместе с тем известно, что в претензиях Рособрнадзора обозначено:

«Дисциплины прокопьевского филиала не обеспечены руководящими и научно-педагогическими работниками, а у преподавателей нет переквалификации по ряду программ».

Напомним, НГТУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева входят в число опорных вузов России. Они ориентированы на поддержку регионов посредством обеспечения рынка труда высококвалифицированными кадрами. Осенью 2018 года Минобрнауки проведёт конкурс, по итогам которого обновит перечень опорных вузов.

Годом ранее проблемная история с аккредитацией возникала также у вузов Алтайского края. Несмотря на заявленное успешное прохождение мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования по итогам 2015—2016 учебного года, Министерство образования и науки РФ аккредитовало не все учебные программы алтайских вузов. После того, как своего кресла лишился ректор Алтайского государственного технического университета Александр Ситников, теперь уже бывший и. о ректора Андрей Максименко тоже не проявил должной расторопливости — выпускники неаккредитованных направлений (более 100 человек) за дополнительную плату вынуждены теперь доучиваться в Алтайском государственном университете.

Председатель комитета Госдумы РФ по образованию, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов пояснил это тем, что со времен 90-х годов в России развелось очень много «шарашкиных контор».

«Количество студентов резко растёт, но качество псевдоучебных заведений крайне низкое. Мы в Государственной думе вместе с обрнадзором два года назад приняли специальный закон, который облегчает процедуру лишения аккредитации и лицензии для этих вузов. И только за последний год более 400 шарашкиных контор было закрыто, и в этом году будет закрыто ещё столько же», — отмечал член Госдумы РФ в июле 2016 года в эфире «Специального корреспондента» на телеканале Россия 1.