Волгоград, 22 марта, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Депутаты Волгоградской областной думы подготовят поправки в федеральный закон «Об исчислении времени» по итогам референдума, прошедшего в регионе. Как 22 марта сообщила пресс-служба регионального парламента, такое поручение дал комитету по охране здоровья председатель облдумы Николай Семисотов. После этого законопроект будет направлен в Госдуму.

PIRO4D Время. Будильник

Законопроект должен быть подготовлен до следующего заседания региональной думы.

«В установленном порядке региональный парламент подготовит проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 ФЗ «Об исчислении времени» и направит его для предварительного обсуждения в Совет Законодателей Российской Федерации. Далее предлагаемый законопроект вносится на рассмотрение Государственной думы, Совета Федерации и направляется на подпись президенту России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум о смене часового пояса прошел в Волгоградской области 18 марта. Явка составила 66,38%. Это позволило признать его состоявшимся.

В результате голосования за переход на новое время высказались более 58,8% избирателей, 40,17% пожелали и дальше жить в московском времени.

Как пояснила председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе, перевод времени на час вперед в Волгоградской области, скорее всего, произойдет не раньше осени 2018 года. Сначала решение референдума должна утвердить Волгоградская областная дума.

Споры о том, по какому времени жить Волгоградской области, в регионе велись последние несколько лет. Общество буквально раскололось на два противоборствующих лагеря, однако дальше разговора дело не шло. Ситуация поменялась в октябре 2017 года, когда Общественная палата Волгоградской области предложила провести референдум, а губернатор региона Андрей Бочаров эту инициативу поддержал.