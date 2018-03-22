Киев, 22 марта, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Нардеп Надежда Савченко продолжает издеваться над парламентом Украины. На этот раз скандально известная депутат выложила на стол в Раде плоды граната, прозрачно намекая на несостоятельность обвинений генпрокурора Украины Юрия Луценко. Это произошло 22 марта во время заседания украинского парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

Очередную скандальную выходку народный депутат учинила на заседании, на котором рассматривалось представление генпрокурора страны Юрия Луценко на ее арест.

«Очень важно было показать сейчас вам, что вы ходите очень близко возле смерти. Вас всех пугает, были ли у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты. Гранаты были. Вот», — цитирует слова Савченко «Украинская правда».

В свойственном бывшей украинской лётчице брутальном ключе она ответила генпрокурору Украины, который обвинил Савченко в подготовке теракта в Верховной раде и внес представление на привлечение ее к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Савченко заявила, что «увидела страх» в глазах президента страны Петра Порошенко при рукопожатии после выхода из российской тюрьмы. По её словам, киевские власти опасались ее возвращения.

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Добавим, 20 марта украинский нардеп также стала причиной скандала. Тогда она в грубой форме напугала депутатов Верховной рады «взрывом» парламента. Ролик соответствующего содержания был опубликован на Youtube. Видео демонстрирует грозно глядящую Савченко, стоящую на фоне зала Верховной рады, а затем внезапно произносящую «Ба-бах!».

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