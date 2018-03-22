Калуга, 22 марта, 2018, 12:27 — ИА Регнум. В Калуге проходит Международная конференция «Равенство и справедливость как основа стабильности в мире — христианский взгляд». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства 22 марта, для участия в мероприятии, организованном международным общественным Фондом единства православных народов, съехались представители более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Пресс-служба правительства Калужской области. На конференции

Основной доклад на конференции представил профессор Валерий Алексеев. Согласно программе, в последующие дни с докладами также выступят представители церкви и общественные деятели России, Украины и Белоруссии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Австрии, Германии, Болгарии. Также в обсуждении важных для современного мира тем примут представители Кипра, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Армении, Грузии, Казахстана, Молдавии, Ливана и Зимбабве.

Приветствуя участников форума, губернатор области Анатолий Артамонов отметил, что Калужская земля издавна славна своими духовными традициями и историческими событиями. Здесь нередко решались судьбы государства и известных личностей. При этом, как отметил глава региона, это во многом стало возможным благодаря поддержке духовных лидеров того времени, в числе которых Святой Тихон Калужский. И сегодня, по его словам, Русская православная церковь содействует единству российской нации и государства, помогает поддерживать хорошие отношения с другими народами и странами.

Добавим, что Фонд ежегодно проводит подобные международные конференции в разных странах. Нынешняя в Калуге — 24-я по счёту. Её работа продлится с 21 по 24 марта.