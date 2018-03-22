Киев, 22 марта, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест украинского депутата Надежды Савченко выдал 22 марта регламентный комитет Верховной Рады Украины, сообщает «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Соответствующие решения — сначала о снятии неприкосновенности с Савченко, а затем ее задержание и арест — члены комитета поддержали единогласно. Отмечается, что при голосовании депутаты опирались на представление генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Он объяснил необходимость ареста Савченко тем, что она не отказалась от совершения преступления, а также продолжила отношения с другими вероятными соучастниками преступления. Напомним, еще 15 марта украинский генпрокурор заявил, что Савченко намеревается осуществить теракт в здании Рады.

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Чтобы депутат не смогла скрыться от расследования и повлиять на свидетелей, Луценко предложил арестовать ее. После получения одобрения на комитете за снятие неприкосновенности должен проголосовать украинский парламент. В случае, если решение будет поддержано, Савченко грозит лишение свободы.

Ранее Луценко сообщил, что для реализации преступных намерений Савченко обратилась с предложением к офицерам восьмого полка специального назначения ВСУ.