Кемерово, 22 марта, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Долгожданное для Кузбасса решение о строительстве дороги в обход города Кемерово наконец-то одобрено федеральным центром. Такой вывод можно сделать из официальной информации администрации Кемеровской области по итогам встречи главы Кемерова Ильи Середюка с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дороги Кузбасса. Гурьевский район

Напомним, Кемерово — единственный областной центр в Сибирском федеральном округе, который не имеет обхода. Злободневный для кемеровчан вопрос поднимался губернатором Аманом Тулеевым неоднократно, в том числе в 2015 году на рабочей встрече с Романом Старовойтом. Тогда Глава Кузбасса доказывал, что дорога нужна была ещё в конце прошлого века. Однако и по сей день через Кемерово за сутки проезжает почти 12 тыс. автомобилей, причём большую часть потока составляют фургоны, следующие транзитом по федеральной трассе Москва — Владивосток. Дороги разбиваются, движение парализуется, страдает экология.

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«Дорога нужна муниципалитету как воздух, и мы готовы приступить к работе — определиться с направлением трассы, приступить к проектированию, по итогам которого будет выбран способ реализации проекта, в том числе на принципах государственно-частного партнерства», — подчеркнул Илья Середюк.

По итогам обсуждения проблемы Роман Старовойт выразил готовность включить строительство обхода города Кемерово в перечень приоритетных проектов и направить в правительство РФ в числе других для принятия решения.

Ранее замгубернатора Анатолий Лазарев сообщал, что объездная дорога обойдётся бюджету в более чем 25 млрд рублей. При этом Минтранс РФ обещал включить проект в федеральную целевую программу, но деньги на строительство Кузбасс получит не раньше 2018 года.

На данный момент администрация региона рассматривает два плана: согласно первому, «Большому варианту», дорога, протяжённостью 90 километров пойдёт в обход от Анжеро-Судженска до Топкинского кольца. Согласно второму варианту, экономному, будет проложена 50-километровая дорога в объезд областной столицы.

Известно, что Кемеровская агломерация зарекомендовала себя как один из самых активных участников приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Продолжение этого проекта в 2018 году позволит привести в нормативное состояние еще 75,6 км (52%) улично-дорожной сети Кемеровской агломерации: 54,5 км — в столице региона, 3,4 км — в Кемеровском районе, а также 17,7 км дорог регионального значения.

Напомним, в 2017 году в Кемеровской области отремонтировали более 50 км федеральных автодорог. О том, что Кемерово нуждается в объездной дороге, знает и президент России Владимир Путин. На его пресс-конференции 23 декабря журналист VSE42.Ru спросил, будут ли выделены деньги из федерального бюджета на строительство трассы при условии, что кузбасские предприниматели готовы поучаствовать в создании дороги. Глава государства заверил, что эту инициативу поддержат и на региональном, и на федеральном уровнях.