Балаково, Саратовская область, 22 марта, 2018, 12:04 — ИА Регнум. С 21 по 23 марта на площадке информационного центра Балаковской АЭС в Саратовской области проходит I открытая конференция по культуре безопасности. Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, участники масштабного совещания — специалисты более двух десятков предприятий разных отраслей промышленности России — атомщики, сталелитейщики, химики, гидро‑ и теплоэнергетики, представители топливной компании ТВЭЛ, ООО «СИБУР», ОАО «РЖД» МЧС. Спикеры конференции — тренер-консультант Технической академии Росатома Елена Чернецкая, директор ОНИЦ «Прогноз» Эдуард Волков.

Александр Ситенький (Балаковская АЭС) Балаковская АЭС проводит I открытую конференцию по культуре безопасности

На торжественном открытии мероприятия директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов, приветствуя участников, отметил: «Это уникальное, чрезвычайно важное для всех нас событие. За 37 лет моей работы в атомной энергетике обсуждение вопроса культуры безопасности сегодня впервые выходит за рамки предприятий одной только атомной отрасли. Балаковская АЭС стала площадкой для обмена передовым опытом деятельности различных российских предприятий по развитию и совершенствованию культуры безопасности».

Системные основы культуры безопасности, охрана труда, безопасность и человеческий фактор, методология оценки безопасности производства — вот четыре ключевые темы трехдневного совещания. Самые важные вопросы по обсуждаемой тематике участники обозначили уже в первый день конференции — в ходе неформального знакомства с коллегами, которое прошло в формате командообразующей игры.

«Такая форма знакомства позволила лучше узнать коллег. Действительно, событие сегодня уникальное. Культура безопасности — это ресурс обеспечения безопасной жизнедеятельности любого предприятия, — подчеркнула Татьяна Бакунович, главный эксперт группы по развитию систем менеджмента и культуры безопасности АО «ТВЭЛ». — Сегодня все заказчики, в том числе иностранные, предъявляют очень высокие требования к обеспечению культуры безопасности. Мы в ТВЭЛе системным подходом занимаемся уже несколько лет, и для нас важно познакомиться с положительным опытом других организаций, чтобы в дальнейшем применять их на своем предприятии».

Программой конференции предусмотрены не только выступления экспертов, но и мастер-классы, которые направлены на освоение новых инструментов и методов совершенствования культуры безопасности.

В ходе трехдневного совещания коллеги обменяются своими практиками и наработками — впервые в российской высокотехнологической промышленности на одной площадке проходит обстоятельный обмен опытом в области культуры безопасности, накопленный ведущими предприятиями и ведомствами.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом»(входит в крупнейший дивизион госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй — в 1987, третий — в 1988 и четвертый — в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.