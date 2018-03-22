Москва, 22 марта, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Обещанного в 2018 году повышения заработных плат так и не произошло, считает терапевт, председатель исполкома московской территориальной организации профсоюза медработников «Действие» Анна Землянухина. Об этом она заявила 22 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, сообщившего, что средняя зарплата столичного врача в январе-феврале выросла до 135 тыс. рублей. Более того, если верить чиновнику, меньше 67 тысяч не получает никто из врачей.

Андрей Шишкин. Сельский доктор

Эти цифры Анна Землянухина оценила как «не очень реалистичные».

«В нашем учреждении (диагностический центр №5 — прим. ИА REGNUM) даже у врачей общей практики, у которых зарплата больше, чем у врачей-специалистов, средней зарплаты в 135 тысяч нет, — сказала она. — У специалистов зарплаты ещё меньше. У некоторых оклад даже меньше 67 тыс. Конечно, по всей Москве мы статистику не вели, но у большинства моих знакомых зарплата меньше».

Кроме того, Землянухина констатировала, что обещанного повышения зарплат в 2018 году пока не произошло.

«Зарплата выросла в конце прошлого года, — сказала она. — Это октябрь, ноябрь и декабрь. Оклады существенно подняли, но уменьшили стимулирующие выплаты. Иными словами, это было формальное повышение за счёт перераспределения разных частей зарплат, а общая сумма осталась прежней».

Также профсоюзный работник добавила, что не очень надеется на повышение зарплат врачей в будущем.

«Хорошо бы, если бы они сохранились на уровне, на котором они сейчас, — сказала Землянухина. — Зарплата неплохая, но мы сомневаемся, что она удержится на прежнем уровне, не говоря уже о том, что поднимется».

Напомним, что 22 марта «Медвестник» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова сообщил, что в столице растёт зарплата врачей. В частности, их средняя зарплата в январе-феврале выросла до 135 тыс. рублей.

По словам Печатникова, такую зарплату получают врачи, которые работают на ставку полный рабочий день и не находятся в декретном отпуске. Кроме того, чиновник заверил, что есть некоторые врачи, у которых зарплата доходит до 500 тыс. рублей, и больше 200 тыс. рублей получают ряд поликлинических врачей.

«Меньше 67 тысяч, то есть среднего годового дохода по Москве, не получает никто из врачей», — подчеркнул Печатников и добавил, что при расчёте средней зарплаты медиков в Москве не учитывались доходы администраторов, бухгалтеров и главных врачей.

Кроме того, отмечается, что указанные зарплаты выплачиваются врачам в учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы.