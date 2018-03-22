Казань, 22 марта, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В Татарии к 2021 году планируется полностью закрыть вопрос обманутых дольщиков, завершив строительство всех проблемных строек, какие на сегодня есть в республике. Об этом в рамках отчёта о деятельности органов исполнительной власти республики за 2017 год на сессии Госсовета РТ 22 марта 2018 года заявил премьер-министр Татарии Алексей Песошин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

По словам Песошина, в 2018 году запланировано строительство 21 объекта, из которых семь уже построены, но идёт юридическое оформление домов. На 2019 год ко вводу планируется пять недостроев и семь — на 2020 год. Одним из инструментов решения проблемы власти видят новый Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, созданный 9 марта 2018 года указом главы региона.

Премьер-министр РТ отметил, что проблемными на сегодня остаются 33 объекта, в которых приобрели квартиры более 4,2 тыс. долевых участников.

Алексей Песошин напомнил депутатам, что с мая 2017 года в регионе работал фонд поддержки пострадавших от банковского кризиса и отдельно в нём решалась и проблема обманутых дольщиков.

«В процессе работы мы увидели. что эти две задачи принципиально разные, и было принято решение создать отдельный фонд, — отметил премьер-министр. — Есть масса вопросов, которые удобнее решать через фонд, например, заказать проект застройки».

Он добавил, что одним из инструментов решения проблемы через фонд будет предоставление земельных участков инвесторам и достройка за счёт вырученных денег проблемных объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2017 год в Татарии насчитывалось около 40 недостроенных домов, куда вложили свои накопления и заёмные средства около 5,6 тыс. граждан. Больше всего пострадавших в республике оказалось от деятельности холдинга «ФОН», чьи владельцы на сегодня выступают обвиняемыми по делу о хищении более 2 млрд рублей у свыше 3,2 тыс. граждан. Среди крупнейших проблемных компаний и фирма «Свей», руководство которой также проходит фигурантами уголовного дела.

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