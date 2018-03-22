Ярославль, 22 марта, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Ярославское УФАС вынесло предупреждение председателю правительства Ярославской области Дмитрию Степаненко за создание привилегированных условий для иностранных производителей смазочных масел и специальных жидкостей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Как пояснили в антимонопольной службе, Минтрансом России вводился запрет на перевозку в весенний период по автомобильным дорогам смазочных материалов и специальных жидкостей российских производителей. При этом запреты на перевозку аналогичных товаров иностранных производителей не распространялись. Поэтому ФАС России вынесло предупреждение в адрес Минтранса о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Министерство транспорта это учло и внесло соответствующие корректировки, которым запрет вводился и на смазочные заграничные материалы.

Однако, как сообщают в УФАС, правительство Ярославской области этого не сделало, иностранцы имели на территории нашего региона конкурентное преимущество.

Поэтому ярославское УФАС вынесло предупреждение председателю правительства Ярославской области Дмитрию Степаненко и потребовало прекратить действия (бездействие), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства