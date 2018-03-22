Севастополь, 22 марта, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Рыбинский судоремонтный завод «Вымпел» из концерна «Калашников» займётся строительством пассажирских кораблей в севастопольской Камышовой бухте. Губернатор города-героя Дмитрий Овсянников и гендиректор предприятия Олег Белков уже подписали соответствующие документы.

Марина Каширская ИА REGNUM Рыбинский завод «Вымпел» займется в Севастополе строительством пассажирских судов

«Данная производственная площадка, которая ранее использовалась только для перевалки грузов, представляет интерес для производственных компаний. Всё это будет сделано на основании конкурса. Но для того, чтобы пройти этот путь, нужен партнёр», — отметил накануне, 21 марта, Дмитрий Овсянников, добавив, что завод может зайти в город уже летом.

По словам Олега Белкова, его предприятие очень нуждается в хорошей площадке на Чёрном море.

«Мы достраиваем «Комету» — корабль на подводном крыле. У нас сегодня большая очередь по судоремонту кораблей береговой охраны, кораблей Национальной гвардии и сил специального назначения и кораблей министерства обороны. Мы готовы предложить свою помощь Севастополю в рамках строительства маленьких пассажирских кораблей и другого флота для нужд города», — подчеркнул директор «Вымпела».

Площадка, на которой планируют развернуть производство, является государственной, принадлежит «Севморпорту». В последние годы она была занята частным судостроительным заводом ООО «Южный Севастополь», с которым в 2015 году правительство города заключило договор аренды, но позже решило расторгнуть его в судебном порядке.

Ранее предприниматель Умар Джабраилов предлагал инвестировать в развитие «Южного Севастополя» до 20 млн долларов.

«Серьёзность намерений подтверждается реальными шагами. Если просто несёшь пургу в СМИ и ничего не меняется, значит ты — несерьёзный», — отреагировал на это предложение Дмитрий Овсянников, подчеркнув, что после выигранного судебного иска правительство города предложило коллективу «Южного Севастополя» устроиться в «Севморпорт».

ОАО «ССЗ «Вымпел» занимается производством боевых ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, пожарных, гидрографических, рыболовных и других специализированных судов, обеспечивая их гарантийное и сервисное обслуживание.

Также напомним, что осенью прошлого года в Севастополь на достройку уже прибыло первое пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М», спущенное на воду на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел».