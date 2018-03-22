Киев, 22 марта, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Украина сдала собственный суверенитет заокеанским партнерам и теперь пытается скрыть возникшие проблемы от собственных граждан, заявил 21 марта депутат Верховной рады Евгений Мураев в интервью телеканалу NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«От мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, не реально события, которые происходят на Донбассе», — сказал Мураев.

По его словам, собственное население имеет дело с пропагандой, которой власти Украины пытаются замаскировать проблемы в стране. Депутат объяснил, что «вешать лапшу на уши» киевские политики смогут бесконечно, но их ложь хорошо видна в других странах.

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Такое положение дел Мураев связал с потерей субъектности, при наличии которой Киев мог бы проводить независимую политику. Однако то, что власти Украины называют независимостью, вызывает лишь смех.

«Украина давно потеряла субъектность, к сожалению, потому что наш суверенитет был сдан заокеанским спонсорам, и наша власть выглядит смешной», — заключил депутат.

Добавим, что практически любые проблемы на Украине до сих пор официальные власти пытаются объяснить борьбой за независимость и против различных внешних угроз, преимущественно, против «агрессии России». И хотя никакой войны Россия с Украиной не ведет, киевские политики не могут подобрать других оправданий своей бездарной политики после антиконституционного переворота в 2014 году.

Напомним, после событий «евромайдана» на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого власть в стране захватили поддержанные Западом олигархи и пробандеровские структуры. После этого газ в стране подорожал в десять раз, поднялись цены на услуги ЖКХ, а средняя украинская семья стала беднее в несколько раз.

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