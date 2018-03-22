Чита, 22 марта, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Сомнительная технико-экономическая обоснованность проекта строительства Амазарского лесопромышленного комплекса в Забайкальском крае наконец подтвердилась. Как следует из информации, подготовленной представителями природозащитных организаций «Реки без границ» и Гринпис России, совет директоров китайского концерна по производству швейных машин ZJR принял решение о полном прекращении «в целях защиты интересов акционеров и инвесторов» всех процедур непубличного размещения акций на Шэньчженьской фондовой бирже для финансирования строительства Амазарского ЛПК.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Могочинский район Забайкальского края

Как известно, Амазарский лесопромышленный комплекс (целлюлозно-промышленный комбинат «Полярная») — это проект со 100% китайскими инвестициями по заготовке более 2 миллионов кубометров древесины в год, созданию лесопильных цехов и производству дешевой небеленой целлюлозы. Он был задуман Народным правительством провинции Хэйлунцзян (Китай) ещё 1999 году, чтобы компенсировать за счет российских лесов острую нехватку древесины и продуктов её переработки, возникшую на территории Китая в связи с природоохранными запретами на промышленные рубки во всех естественных лесах КНР. Первый камень Амазарского ЛПК был заложен губернаторами пограничных провинций в 2005 году, но запуск предприятия постоянно откладывался (в настоящее время пуск запланирован на 2019 год).

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Между тем, общественные экологические организации и специалисты, проведя независимую экспертизу проекта Амазарского ЛПК ещё в 2013 году, пришли к неутешительным выводам: наряду с сомнительной технико-экономической обоснованностью проекта были выявлены высокие риски в отношении фрагментации и разрушения ценнейших девственных лесов вдоль пограничных рек Амур и Аргунь, ущемления прав традиционного природопользования местных жителей, создания крайне опасного прецедента строительства без экологической экспертизы в России гидроузла в интересах соседнего государства.

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«Впервые в современной России иностранной фирмой построен промышленный гидроузел на крупной реке, полностью нарушающий экологические взаимосвязи в водном бассейне площадью более 10 тысяч квадратных километров. Более того, перекрывшая в конце прошлого года реку Амазар плотина построена без экологической экспертизы и обсуждения с местными жителями. Она нарушила пути миграции около 20 видов местных рыб и поставила под угрозу уничтожения крупнейшую на Верхнем Амуре популяцию сибирского тайменя, внесенного в международную и краевую Красную книгу.

Так называемый «рыбоход» построен в Амазарской плотине по устаревшей технологии, преимущественно в целях кратного снижения платежей за ущерб водным биологическим ресурсам, и до сих пор его эффективность, не подтвержденная никаким научным мониторингом, требует проверки независимыми специалистами», — пояснил международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье, Могочинский район

Проект Амазарского ЛПК он считает абсурдным с точки зрения обеспечения лесными ресурсами.

«Имеющихся в регионе запасов древесины заведомо не хватит для обеспечения долгосрочной работы такого крупного предприятия, а эффективно выращивать леса на мерзлотных почвах невозможно», — пояснил руководитель лесной программы Гринпис России Алексей Ярошенко.

По его мнению, в целом Амазарский проект представляет огромную угрозу для некоторых уникальных природных территорий востока Забайкальского края, «поскольку для обеспечения такого предприятия сырьем даже в краткосрочной перспективе придется пустить в рубку большинство ценных лесов, еще не разоренных пожарами и воровством».

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Амазарский проект также является главной причиной для неустанного лоббирования идеи воссоздания в глухой забайкальской тайге пограничного мостового перехода Покровка-Логухэ, ведущего из Китая напрямую в стратегически важный район российского Транссиба. По мнению экологов, введение в строй такого погранперехода многократно увеличит риски деградации лесов и рек Забайкальского края, а также подчинит развитие удаленных районов российского региона задачам китайских соседей.

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Известно, что к руководству Шэньчженьской фондовой биржи и концерна ZJR экологическая коалиция «Реки без границ», Гринпис России и ряд других природоохранных организаций обратились еще в прошлом году, подробно изложив свои сомнения в социально-экологической проработанности проекта Амазарского ЛПК. А сам процесс расследования и принятия решений китайскими чиновниками растянулся почти на девять месяцев, но теперь экологи приветствуют решение концерна ZJR отказаться от размещения на бирже акций сомнительного проекта.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«Гринпис России и экологическая коалиция «Реки без границ» сейчас призывают правительство Забайкальского края, Банк развития Китая и китайскую компанию «Хэйлунцзян-Синбан» пойти еще дальше: остановить поиск любого другого источника финансирования проекта Амазарского ЛПК и пограничного мостового перехода «Покровка-Логухэ». По мнению экологов, необходимо приступить к комплексной оценке социально-экологических рисков и долгосрочной жизнеспособности Амазарского проекта в контексте рассмотрения альтернативных вариантов развития экономики Забайкальского края», — сказано в пресс-релизе природозащитников.

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Координатор коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов напомнил, что сегодня, 22 марта, во всем мире отмечается Всемирный день водных ресурсов, который призван привлечь внимание общественности к состоянию водных объектов и проблемам, связанным с их восстановлением и охраной.

«Мы просим рассмотреть пути использования альтернативных источников водоснабжения и возможные технологии демонтажа Амазарской плотины для восстановления экосистемы реки Амазар», — заключил он.

Напомним, проект строительства Амазарского целлюлозного завода мощностью 400 тыс. тонн небеленой целлюлозы в год был одобрен администрацией Читинской области в октябре 2005 года. Место расположения площадки площадью в 735,4 га определено в 6 км южнее поселка Амазар Могочинского района, в 800 км от Читы. Под промплощадку были выбраны участки, на которых раньше была расположена воинская часть, военный гарнизон и пилорама. Территория бывшей военной части на момент подписания проекта пустовала более 15 лет, пилорама — 10 лет.

Изначально в строительство завода две китайские компании намеревались вложить около $600 млн. Позже произошла смена инвесторов, корректировались объемы финансирования. Предполагалось, что строительство завода займет около трех лет и при выходе на проектную мощность в 2008 году предприятие будет потреблять 700 тыс. куб. м древесины в год.

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Между тем, по данным Роспотребнадзора РФ, доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, увеличилась за последние 5 лет почти на 3% и составила в 2017 году 91,5% (в 2013 г. — 88,7%). Всего на территории Российской Федерации эксплуатируется 98,1 тыс. поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

«Состояние как подземных, так и поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения, а также качество воды в местах водозабора за последние 5 лет улучшились», — утверждают в надзорном ведомстве.

Так по итогам 2017 года около 32% поверхностных источников водоснабжения и 14% подземных источников водоснабжения не соответствуют предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям, что ниже на 3%, чем пять лет назад.

«В целом по стране отмечается стабильное уменьшение количества источников без зоны санитарной охраны. В таких регионах как Воронежская, Астраханская области, Республика Алтай, Санкт-Петербург все зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения соответствуют санитарным правилам и нормативам», — отмечают чиновники.