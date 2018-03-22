Китайцы отказываются от проекта Амазарского ЛПК в Забайкалье
Чита, 22 марта, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Сомнительная технико-экономическая обоснованность проекта строительства Амазарского лесопромышленного комплекса в Забайкальском крае наконец подтвердилась. Как следует из информации, подготовленной представителями природозащитных организаций «Реки без границ» и Гринпис России, совет директоров китайского концерна по производству швейных машин ZJR принял решение о полном прекращении «в целях защиты интересов акционеров и инвесторов» всех процедур непубличного размещения акций на Шэньчженьской фондовой бирже для финансирования строительства Амазарского ЛПК.
Как известно, Амазарский лесопромышленный комплекс (целлюлозно-промышленный комбинат «Полярная») — это проект со 100% китайскими инвестициями по заготовке более 2 миллионов кубометров древесины в год, созданию лесопильных цехов и производству дешевой небеленой целлюлозы. Он был задуман Народным правительством провинции Хэйлунцзян (Китай) ещё 1999 году, чтобы компенсировать за счет российских лесов острую нехватку древесины и продуктов её переработки, возникшую на территории Китая в связи с природоохранными запретами на промышленные рубки во всех естественных лесах КНР. Первый камень Амазарского ЛПК был заложен губернаторами пограничных провинций в 2005 году, но запуск предприятия постоянно откладывался (в настоящее время пуск запланирован на 2019 год).
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Между тем, общественные экологические организации и специалисты, проведя независимую экспертизу проекта Амазарского ЛПК ещё в 2013 году, пришли к неутешительным выводам: наряду с сомнительной технико-экономической обоснованностью проекта были выявлены высокие риски в отношении фрагментации и разрушения ценнейших девственных лесов вдоль пограничных рек Амур и Аргунь, ущемления прав традиционного природопользования местных жителей, создания крайне опасного прецедента строительства без экологической экспертизы в России гидроузла в интересах соседнего государства.
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«Впервые в современной России иностранной фирмой построен промышленный гидроузел на крупной реке, полностью нарушающий экологические взаимосвязи в водном бассейне площадью более 10 тысяч квадратных километров. Более того, перекрывшая в конце прошлого года реку Амазар плотина построена без экологической экспертизы и обсуждения с местными жителями. Она нарушила пути миграции около 20 видов местных рыб и поставила под угрозу уничтожения крупнейшую на Верхнем Амуре популяцию сибирского тайменя, внесенного в международную и краевую Красную книгу.
Так называемый «рыбоход» построен в Амазарской плотине по устаревшей технологии, преимущественно в целях кратного снижения платежей за ущерб водным биологическим ресурсам, и до сих пор его эффективность, не подтвержденная никаким научным мониторингом, требует проверки независимыми специалистами», — пояснил международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.
Проект Амазарского ЛПК он считает абсурдным с точки зрения обеспечения лесными ресурсами.
«Имеющихся в регионе запасов древесины заведомо не хватит для обеспечения долгосрочной работы такого крупного предприятия, а эффективно выращивать леса на мерзлотных почвах невозможно», — пояснил руководитель лесной программы Гринпис России Алексей Ярошенко.
По его мнению, в целом Амазарский проект представляет огромную угрозу для некоторых уникальных природных территорий востока Забайкальского края, «поскольку для обеспечения такого предприятия сырьем даже в краткосрочной перспективе придется пустить в рубку большинство ценных лесов, еще не разоренных пожарами и воровством».
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Амазарский проект также является главной причиной для неустанного лоббирования идеи воссоздания в глухой забайкальской тайге пограничного мостового перехода Покровка-Логухэ, ведущего из Китая напрямую в стратегически важный район российского Транссиба. По мнению экологов, введение в строй такого погранперехода многократно увеличит риски деградации лесов и рек Забайкальского края, а также подчинит развитие удаленных районов российского региона задачам китайских соседей.
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Известно, что к руководству Шэньчженьской фондовой биржи и концерна ZJR экологическая коалиция «Реки без границ», Гринпис России и ряд других природоохранных организаций обратились еще в прошлом году, подробно изложив свои сомнения в социально-экологической проработанности проекта Амазарского ЛПК. А сам процесс расследования и принятия решений китайскими чиновниками растянулся почти на девять месяцев, но теперь экологи приветствуют решение концерна ZJR отказаться от размещения на бирже акций сомнительного проекта.
«Гринпис России и экологическая коалиция «Реки без границ» сейчас призывают правительство Забайкальского края, Банк развития Китая и китайскую компанию «Хэйлунцзян-Синбан» пойти еще дальше: остановить поиск любого другого источника финансирования проекта Амазарского ЛПК и пограничного мостового перехода «Покровка-Логухэ». По мнению экологов, необходимо приступить к комплексной оценке социально-экологических рисков и долгосрочной жизнеспособности Амазарского проекта в контексте рассмотрения альтернативных вариантов развития экономики Забайкальского края», — сказано в пресс-релизе природозащитников.
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Координатор коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов напомнил, что сегодня, 22 марта, во всем мире отмечается Всемирный день водных ресурсов, который призван привлечь внимание общественности к состоянию водных объектов и проблемам, связанным с их восстановлением и охраной.
«Мы просим рассмотреть пути использования альтернативных источников водоснабжения и возможные технологии демонтажа Амазарской плотины для восстановления экосистемы реки Амазар», — заключил он.
Напомним, проект строительства Амазарского целлюлозного завода мощностью 400 тыс. тонн небеленой целлюлозы в год был одобрен администрацией Читинской области в октябре 2005 года. Место расположения площадки площадью в 735,4 га определено в 6 км южнее поселка Амазар Могочинского района, в 800 км от Читы. Под промплощадку были выбраны участки, на которых раньше была расположена воинская часть, военный гарнизон и пилорама. Территория бывшей военной части на момент подписания проекта пустовала более 15 лет, пилорама — 10 лет.
Изначально в строительство завода две китайские компании намеревались вложить около $600 млн. Позже произошла смена инвесторов, корректировались объемы финансирования. Предполагалось, что строительство завода займет около трех лет и при выходе на проектную мощность в 2008 году предприятие будет потреблять 700 тыс. куб. м древесины в год.
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Между тем, по данным Роспотребнадзора РФ, доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, увеличилась за последние 5 лет почти на 3% и составила в 2017 году 91,5% (в 2013 г. — 88,7%). Всего на территории Российской Федерации эксплуатируется 98,1 тыс. поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.
«Состояние как подземных, так и поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения, а также качество воды в местах водозабора за последние 5 лет улучшились», — утверждают в надзорном ведомстве.
Так по итогам 2017 года около 32% поверхностных источников водоснабжения и 14% подземных источников водоснабжения не соответствуют предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям, что ниже на 3%, чем пять лет назад.
«В целом по стране отмечается стабильное уменьшение количества источников без зоны санитарной охраны. В таких регионах как Воронежская, Астраханская области, Республика Алтай, Санкт-Петербург все зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения соответствуют санитарным правилам и нормативам», — отмечают чиновники.