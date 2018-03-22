Киев, 22 марта, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко увидела страх в глазах президента страны Петра Порошенко при рукопожатии после выхода из российской тюрьмы, об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко и Порошенко

По словам Савченко, украинские власти «боялись» ее возвращения, так как сестра депутата рассказывала, что на самом деле происходит в стране.

«Я понимала, как меня там сильно «хотят» видеть — желательно мертвой», — рассказала Савченко.

«И Порошенко испугался — не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт. Он испугался — по первому взгляду видно — как только меня увидел, как только я ему пожала руку», — добавила она.

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При этом депутат отметила, что видела такие «испуганные глаза» только в сессионом зале Рады, когда она зашла туда и «пустили слух, что у нее есть гранаты».

Напомним, ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Савченко якобы пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама она заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием.

В связи с этим Порошенко подписал закон, запрещающий депутатам Верховной рады проносить оружие в здания парламента, администрации президента и кабинета министров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обладает «неопровержимыми доказательствами» того, что Савченко якобы планировала серию терактов в правительственном квартале Киева, чтобы разрушить здание Рады. Однако никаких доказательств Луценко так и не привел.