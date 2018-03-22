Ярославль, 22 марта, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области опроверг информацию о том, что заместитель директора ведомства Василий Тубашов занимается коммерческой деятельностью. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Кофе

На днях телеграмм-канал «ЯрПолитика» обвинил Василия Тубашова в том, что он якобы «по больницам ставит автоматы по продаже кофе и сладостей в сговоре с новым директором департаментом имущества области (тоже из Москвы). Это его (Василия Тубашова — ИА REGNUM ) личный бизнес. И на это он тратит основное время».

Эти обвинения прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения.

Там ссылаются на закон, согласно которому лицам, замещающим должности гражданской службы, запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.

«Нарушение установленного запрета влечет отстранение от замещаемой должности гражданской службы. Таким образом, заместитель директора департамента Тубашов В.В., замещающий должность государственной гражданской службы Ярославской области, не может заниматься предпринимательской деятельностью. Его ближайшие родственники также не входят в состав учредителей подобных фирм и не являются их директорами», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

В медицинском ведомстве пояснили, что в настоящее время 36 медицинских организаций области заключили 112 договоров на установку аппаратов по продаже бахил, кофе, снековой продукции. Договоры перезаключаются ежегодно на срок до года.