Вашингтон, 22 марта, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Конгресс США рассмотрит проект консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, сообщает 22 марта УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

Согласно сообщению посольства Украины в США, американский парламент планирует выделить в 2018 году Украине $620,7 млн. Из них $200 млн будут предоставлены для военно-технической помощи ВСУ — это на $50 млн больше, чем в 2017 году.

Оставшиеся средства пойдут через государственный департамент США на программу поддержки Украины «Международное военное финансирование». США планируют предоставить ВСУ военную технику, снаряжение, обучить украинских солдат, обеспечить логистику украинской армии.

Читайте также: Госдеп США повторно призвал ликвидировать республики Донбасса

Пока закон находится на стадии рассмотрения. Его должны одобрить обе палаты американского парламента, а потом подписать президент США Дональд Трамп.

Напомним, ранее государственный департамент США одобрил поставку Украине переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму $47 млн. Также в декабре 2017 года Трамп подписал закон о бюджете Пентагона на 2018 год. Согласно закону США предоставят Украине финансовую помощь в размере $350 млн для «сдерживания внешней агрессии».