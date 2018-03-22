Тель-Авив, Израиль, 22 марта, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Всемирно прославившаяся 17-летняя палестинка Ахед Тамими приговорена к восьми месяцам тюрьмы в израильской колонии, сообщает 22 марта Al Jazeera.

Тюрьма

17-летний подросток была арестована в декабре 2017 года, после того, как распространилось видео в котором она наносит пощечину, а затем бьет двух израильских военнослужащих.

Дело было прекращено в результате соглашения со следствием, если бы оно не было достигнуто Тамими грозило бы более серьезное преследование.

Принятие сделки подразумевало признание себя виновной по четырем обвинениям из 12 пунктов.

Восемь пунктов были отклонены прокуратурой, в их числе метание камней в израильских военных, а также подстрекательство к терроризму.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной значительно осложнились за последние месяцы, что привело к увеличению арестов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан и, как следствие, к эскалации напряженности.