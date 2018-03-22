Кызыл, 22 марта, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол обсудил с депутатами Верховного Хурала (республиканский парламент — прим. ИА REGNUM ) результаты выборов президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Gov.tuva.ru Глава Тувы Шолбан Кара-оол

Читайте также: Сибирский рекорд: Тува сказала «да» Владимиру Путину

«Нужно сохранить и умножить конкретными делами беспрецедентную энергетику единения людей, которую раскрыли президентские выборы, найти возможности по максимуму использовать успех республики в рабочих буднях. Это и защита региональных проектов на федеральном уровне, и мобилизация средств и сил здесь, у себя», — заявил Кара-оол депутатам 21 марта.

Глава республики подчеркнул, что Тува на выборах «показала хороший результат, достойный всяческих похвал», «единодушие в выборе и уникальное единство»:

«Как заметил аксакал тувинской политической жизни Чимит-Доржу Байырович Ондар, только в 1944 году в Туве было замечено такое единение народов» (11 октября 1944 года Верховный Совет СССР принял нормативный акт, согласно которому Тува вошла в состав России — прим. ИА REGNUM ).

По словам Шолбана Кара-оола, «такая серьёзная народная поддержка кандидатуры Владимира Путина» даёт возможности «уверенно защищать интересы Тувы в Москве».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 18 марта 2018 года в России состоялись выборы президента. Тува по итогам выборов стала регионом, где поддержка Владимира Путина оказалась очень высокой. За него проголосовали 91,98% избирателей региона.

Читайте также: Сибирский рекорд: Тува сказала «да» Владимиру Путину

Также в Туве высокой оказалась и явка на выборы президента — 93,66%. Это самый внушительный результат не только по Сибири, но и по стране.

Между тем, по словам политолога Сергея Комарицына, ничего удивительного в результате, полученном Тувой на этих выборах, нет.

«На всех выборах федерального уровня за последние 20 лет Тува всегда демонстрировала по Сибирскому федеральному округу самые серьёзные показатели кремлёвских кандидатов», — отметил он.

Напомним, в Туве на выборах президента РФ в 2004 году явка составила 72,78%. Владимир Путин получил поддержку 87,53% избирателей республики. На выборах-2008 явка в Туве также превысила 80%, Дмитрий Медведев получил 89,32% голосов. На выборах в 2012 году явка составила 92,63%, Владимир Путин получил 90% голосов избирателей Тувы.