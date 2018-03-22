Москва, 22 марта, 2018, 10:38 — ИА Регнум. В том, что субмарина класса «Лос-Анджелес» Hartford застряла в арктических льдах и не смогла нанести ракетный удар по условному противнику, нет ничего удивительного, считает военный эксперт ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Подводная лодка во льдах

Ничего особенного в этом нет. Всплытие из-подо льда для нанесения ракетного удара достаточно давно стало одним из стандартных приемов подводных ракетононосцев.

Главная сложность при этом — определить толщину льда в месте всплытия. Ошибка приводит к тому, что рубка подлодки может быть зажата на поверхности.

Поэтому такие учения проводятся практически постоянно. Арктические льды хорошо защищают субмарины от преждевременного обнаружения с воздуха или с околоземной орбиты, и Арктика давно стала излюбленным местом боевого дежурства подводных ракетоносцев разных стран, которые ими располагают.

Ранее журнал Navy Currents Magazine опубликовал фотографию подлодки Военно-морского флота (ВМФ) США, которая застряла во льдах Арктики. Субмарина не смогла пробиться через лед в ходе учений ICEX 2018.

Напомним, пятидневные учения ICEX 2018 проводятся для оценки оперативной готовности флота и «повышения понимания Арктики». В ходе учений субмарина должна была всплыть и ударом ракет уничтожить «условного противника».

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Уничтожение сорвалось из-за толстого льда, подлодка Hartford (класс «Лос-Анджелес») всплыть не смогла. В учениях ICEX 2018 принимают участие еще две подлодки — Connecticut (класс «Сивулф») и британская Trenchant класса «Трафальгар».