Киев, 22 марта, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Компания «Газпром» не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и считает нарушением своих прав действия Киева по взысканию денежных средств с компании, готовится соответствующий иск в международный арбитраж.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Об этом говорится в сообщении российского холдинга, обнародованном 21 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с «Газпрома» денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества «Газпрома» под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа. «Газпром» не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года», — сказано в сообщении.

Холдинг уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж.

21 марта министр юстиции Украины Павел Петренко заявил журналистам, что все средства «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

«Министерство юстиции взыщет с «Газпрома» ещё 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств — всё, что было у «Газпрома» на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет», — отметил Петренко.

В завершение чиновник отметил, что министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами из других стран по другим решениям — «для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день».

История с арестом имущества и активов «Газпрома» на Украине на несколько миллионов долларов украинской стороной имеет более символическое, чем практическое действие», — комментирует для ИА REGNUM политолог Семен Уралов.

«Его (арест) стоит рассматривать в общей рамке антироссийской кампании, которая сегодня разворачивается на Западе. Просто украинская сторона пытается быть на передовой этой кампании и внести свою лепту. Киевским начальникам отведена роль главных и радикальных провокаторов в отношении начальников московских. Поэтому никакого практического результата уже и сейчас от этих действий не будет», — отмечает эксперт.

Однако, подчеркивает Уралов, если инициатива Киева будет поддержана той же Британией, то проблем у российских экономических субъектов может значительно прибавиться.

«Поэтому действия Киева правильно рассматривать как затравочные, целью которых является не нанесение ущерба здесь и сейчас, а предполагающие, что их поддержат более сильные игроки», — резюмировал политолог.

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