Париж, 22 марта, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Николя Саркози не согласен с обвинениями, предъявленными в рамках расследования дела о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

20minutes.fr Николя Саркози

«Николя Саркози отвергает обвинения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Саркози предъявили обвинения по нескольким статьям. Ему инкриминируют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании, а также укрывательств государственных средств Ливии.

Экс-президента Франции задержали в пригороде Парижа Нантере и допросили на предмет незаконного финансирования ливийским лидером Муамаром Каддафи его избирательной кампании в 2007 году. После допроса Саркози отпустили на свободу, оставив под судебным контролем.

Кроме того, члены семьи убитого боевиками Каддафи требуют привлечь Саркози к ответственности за участие в организации военного уничтожения Ливии.

По информации некоторых СМИ, именно Саркози, будучи президентом Франции, активно способствовал организации военного удара по Ливии. Таким образом он собирался избежать возврата Каддафи денежных средств, которые тот предоставил Саркози на избирательную кампанию. Речь идет о 50 млн евро.