Якутск, 22 марта, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Килограмм огурцов, которые выросли в теплицах на территории Якутии, в столице республики продают по цене 300 рублей за килограмм. Жители Якутска признаются, что не готовы покупать огурцы по такой цене, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА SakhaDay Огурцы в магазине Якутска

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ИА SakhaDay Огурцы в магазине Якутска

Фото огурцов с ценником, на котором также указано, что они произведены компанией «Саюри» (экспериментальный комплекс в селе Сырдах под Якутском), опубликовало ИА SakhaDay. В овощных киосках огурцы, выращенные не в Якутии, продают по цене 160 рублей за килограмм, отмечает издание. Жителей Якутска высокая цена на местные огурцы также неприятно удивила.

«Огурцы по цене винограда? Ну кому они нужны?», «Огурцы так не могут стоить», «Наши, как всегда, заломили цену…», «Дороговато. Я покупаю за 140 хорошие огурцы», — удивляются люди, вспоминая, что в прошлом году помидоры из теплиц той же компании тоже продавались не в сезон по цене 300 рублей за килограмм, а летом их стоимость снизилась до 240 рублей.

В соцсетях якутяне, комментируя дороговизну огурцов, также выражают опасения, что у компании «Саюри» возникли большие проблемы с финансами и дальнейшим развитием проекта. Скорее всего, даже зарплату нечем платить.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года, перед новогодними праздниками якутяне жаловались, что в расположенных на Крайнем Севере населённых пунктах республики мандарины продают по цене 800 рублей за килограмм, а яйца — по 300 рублей за десяток. О таких ценах сообщали жители сёл Берёзовка и Арагахтах Среднеколымского района. Жителей Олёкминска в Якутии возмутили цены на черешню, которая также появилась в продаже в одном из магазинов города накануне Нового года. Цена килограмма этих ягод была 3850 рублей.