Ярославль, 22 марта, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Ярославском районе прокуратура региона обнаружила бесхозную дорогу, которая вела в аэропорт «Туношна». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarregion.ru Аэропорт «Туношна»

Прокуратура Ярославского района совместно с отделом ГИБДД ОМВД России по Ярославскому району провела проверку и выяснила, что участок дороги на подъезде аэропорту Туношна протяженностью 870 метров не значится ни на балансе департамента транспорта Ярославской области, ни на балансе администрации Ярославского района.

А раз нет хозяина, то некому и содержать дорогу в порядке. В результате на ней появились выбоины, превышающие предельно допустимые значения, а дорожные знаки и разметка отсутствуют.

«Отсутствие балансодержателя, надлежащего обслуживания и содержания автодороги в дальнейшем приведет к полному разрушению покрытия проезжей части», — считают в прокуратуре, тем более что по ней ездит много транспорта, в том числе и маршрутные автобусы, которые доставляют людей в аэропорт.

«По итогам проверки прокуратурой Ярославского района в Ярославский районный суд было предъявлено иск с требованием обязать региональный департамент транспорта включить в реестр государственной собственности Ярославской области подъезд от автодороги областной собственности «Подъезд к аэропорту Туношна» к зданию аэровокзала аэропорта «Туношна», — поясняют в прокуратуре Ярославской области.

Решением Ярославского районного суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме.

.