Киев, 22 марта, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины в среду, 21 марта, принял единогласное решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011−2020 годы. Этот документ, подписанный летом 2011 года, предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран и пр. элементы сотрудничества.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина. Утопия

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что именно Россия сделала «неприемлемые шаги» — «поэтому мы разорвали программу экономического сотрудничества с РФ». По его словам, украинский экспорт в Европу и Азию растет и через разрыв (отношений с РФ) «мы становимся только сильнее».

«Прекратив действие программы экономического сотрудничества с РФ, Кабмин сделал очередной популистский шаг, направленный против интересов украинского государства», — реагирует в комментарии прессе политик и общественный деятель Виктор Медведчук.

Аргументируя свою позицию, он привел лишь некоторые данные за 2017 год, свидетельствующие о том, что для Украины, особенно в энергетическом секторе, альтернативы сотрудничеству с Россией просто нет.

«На РФ пришлось 9,1% украинского экспорта (1-е место) и 14,56% импорта товаров (1-е место). В импорте угля удельный вес России составил 56,6%, а это более $1,5 млрд. Украина закупила ядерного топлива для своих АЭС у российской компании «ТВЭЛ» на $369 млн — 69,17% общего импорта. В 2017 году наша страна по сравнению с 2016 годом увеличила транзит природного газа из РФ через свою ГТС на 13,7% ― до 93,457 млрд кубометров. Выручка от транзита газа по итогам 2017 года составила около $3 млрд. От транзита 13,937 млн тонн нефти в Европу Украина получила $126,4 млн. Наконец, в РФ работают 2,7−3 млн граждан Украины», — отметил лидер «Украинского выбора — Права народа».

Медведчук считает очевидным тот факт, что деятельность, направленная на сознательный разрыв экономического сотрудничества с наиболее важным для экономики Украины партнером, даст негативный эффект.

«Нас ждет углубление экономического кризиса, продолжение процесса деиндустриализации и закрепление за Украиной статуса сырьевого придатка Запада. На фоне таких решений власти неудивительно, что на пятом году еврореформ 71% украинцев убеждены: страна движется не в том направлении. А более 87% считают угрозой экономическую неопределенность в государстве», — подытожил политик.

ИА REGNUM напоминает — о том, что Кабинет министров Украины намерен разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, Гройсман заявил 16 марта, то есть никакой дискуссии по этому вопросу не было.

«Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Привязывала нас фактически как сырьевое дополнение к своей экономике… Я дал такое поручение, мы сейчас готовим решение правительства», — заявил украинский премьер.

20 марта Львовский областной совет обратился к президенту Украины, председателю Верховной рады и премьер-министру с требованием о расторжении дипломатических отношений с Россией и введении визового режима для граждан РФ.