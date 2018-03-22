Вашингтон, 22 марта, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Учёные из США создали робота-рыбу для исследования подводного мира, которая может погружаться в воду на глубину до 18 метров. Об этом сообщается в журнале Science Robotics.

Kuba Bożanowski Рыба-робот

Учёные из Массачусетского технологического института поставили цель создать аппарат, который бы не отпугивал подводных обитателей. Дело в том, что их поведение в присутствии человека отличается от обычного.

Отмечается также, что все предыдущие модели подобных аппаратов создавали сильный шум и турбулентность, что отпугивало морских жителей. Также ввиду того, что в воде плохо распространяется радиосигнал, устройства приходилось соединять с оператором по кабелю.

Новый аппарат перемещается в воде почти как настоящая рыба и даже шевелит хвостом. Объект может передвигаться в любом направлении благодаря горизонтальным плавникам и модулю контроля плавучести.

Робот оснащён встроенной камерой для видеозаписи. Им можно управлять с помощью акустических сигналов с операторского пульта. Отмечается, что аппарат уплывал от оператора на расстояние более 20 метров. При этом доля успешно принятых сигналов составила 97%.

Испытания робота-рыбы были проведены на коралловом рифе у острова Фиджи. В ходе исследований было установлено, что рыбы не пугаются робота и позволяют ему близко подплывать к себе.

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