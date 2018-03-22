Оренбург, 22 марта, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета по развитию туризма при Союзе Торгово-промышленных палат (ТПП) Оренбургской области Владимир Гетман считает верным шагом внесение на рассмотрение в Госдуму законопроекта о хостелах. Вместе с тем в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что его мнение зависит от того, насколько чётко будет прописан закон.

Морис Утрилло. 1928

«Речь идёт о том, что хостелы можно будет открывать только в нежилом фонде. Но в жилых домах как вариант можно выкупить целый этаж и перевести его в нежилой фонд. В пределах выкупленных площадей сделать хостел. И это будет всё в соответствии с нормами жилищного законодательства», — сказал Владимир Гетман.

Он также подчеркнул, если бы был неправильным предпринимателем, то он бы кричал по поводу законопроекта, что хостелы пытаются прижать.

«Но я прекрасно понимаю, что правительство старается сделать тариф поменьше для населения. В данном случае пролоббирован интерес ресурсоснабжающих организаций. Все хостелы будут обязаны закупать тепло, воду, электричество по тарифам, прописанным для предприятий. А они выше, чем для населения», — отметил зампред комитета по развитию туризма.

Он не исключает того, что ряд предпринимателей может уйти в тень. Собственно, сейчас в Оренбуржье трудно назвать число хостелов. Гетман подверг критике работу минспорта и туризма региона, где упор делается на спортивную работу, туризм же оказывается за бортом. При том, что каждый раз чиновники говорят о том, что развитие туризма — в приоритете. Но в области туризм связывают со спортом, что, по его мнению, в корне неверно.

Владимир Гетман также подчеркнул, что необходимо внесение изменений в КОАП и серьёзное административное наказание за нарушения в работе хостелов. Сейчас коммерческие общежития растут как грибы после дождя. Человек может выкупить частный домик, поставить двухъярусную кровать и повесить вывеску «хостел».

"Откуда государство узнает, что человек начал предпринимательскую деятельность? При таких хостелах нельзя говорить о развитии туризма, это уже похоже больше на мелкое лавочничество: ни сервиса, ни условий, этакий полубарачный сервис», — считает эксперт.

По его словам, на законодательном уровне необходимо прописать, например, нормы на одно койко-место в хостелах, санитарные нормы — сколько туалетов должно быть на определённую площадь. Также следует указать органы, которые уполномочены проводить контроль и проверки.

Как отметил Гетман, в Оренбурге легально работает не более 50 хостелов. О нелегальных таких общежитиях сказать сложно. В городе предлагаются как хостелы квартиры в разных районах областного центра.

По его словам, перевод таких квартир в нежилой фонд будет весьма проблематичен, поскольку для этого необходимо заручиться согласием соседей.

«Но какой сосед согласится, чтобы каждый раз возле его квартиры мелькали разные люди, периодочиески возникал шум-гам. Я бы не согласился!» — сказал он.

Напомним, в Госдуму РФ внесён законопроект, уточняющий понятие хостела. Предлагается внести изменение в определение понятия «средство размещения», указав на возможность их размещения только в нежилом фонде, тем самым привести определение в соответствие с действующими нормами жилищного и гражданского законодательства. Сейчас хостелы можно размещать в многоквартирных домах, и это не противоречит действующему жилищному законодательству.

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