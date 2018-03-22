Ярославль, 22 марта, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Скорее всего, в этом году в Ярославле в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» будет благоустроена всего одна территория, а не шесть, как полагали многие жители. Ярославцы заговорили об обмане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт проекта «Решаем вместе!» Буклет «Решаем вместе!»

В Ярославской области подводятся итоги голосования по объектам, которые войдут в проект инициативного бюджетирования и будут отремонтированы в этом году. Напомним, свои предпочтения — какую именно территорию нужно благоустроить — жители региона могли высказать 18 марта, в день президентских выборов.

И если по муниципальным районам предварительные итоги уже известны и вскоре будут опубликованы, то с Ярославлем ситуация складывается очень неоднозначная. Как сообщил сегодня руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин в эфире «Эха Москвы-Ярославль», в областном центре победит всего одна территория, а вовсе не шесть, как предполагали многие ярославцы.

Напомним, в конце января завершился предварительный этап отбора общественных территорий, в ходе которого жители Ярославля выбрали три территории в каждом районе для того, чтобы 18 марта проголосовать за объект-победитель, который и будет благоустроен. Люди наивно полагали, что на район придется одна территория, которая в рамках «Решаем вместе!» будет обновлена и приведена в порядок. Но сегодняшняя новость о том, что на весь Ярославль благоустроят всего один объект, для многих прозвучала как гром среди ясного неба. Тем более что официально до выборов 18 марта городские и региональные власти эту информацию, мягко говоря, не афишировали.

«Сегодня в 16 часов в Ярославле состоится заседание муниципальной комиссии, где будут подведены итоги голосования и на их основании будет принято решение о территории — победителе в областном центре. Предполагется, что это будет один объект. Я не исключаю, что муниципальная комиссия примет другое решение, но изначально речь шла именно об одном объекте», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Евгений Чуркин.

По его словам, по итогам голосования жителей Ярославля 18 марта в каждом районе выбирается один объект-лидер. В итоге их получается шесть. Победитель, набравший наибольшее количество голосов и признанный комиссией, будет благоустраиваться в этом году, остальные пять включат в план благоустройства на последующие годы, либо же при получении финансирования из других источников этот рейтинг берется во внимание и в первую очередь благоустраиваются территории, в нем оказавшиеся.

Вероятность такая, по словам Евгения Чуркина, есть, но это сугубо решение муниципальной комиссии, то есть города. При этом он согласился, что для многих ярославцев известие о том, что благоустроят всего одну территорию на весь город, стало сюрпризом, причем неприятным.

«Я тоже слышал такое мнение. Но и мы, и городские власти неоднократно говорили о том, что победитель в Ярославле будет один, так что об обмане тут речи быть не может», — пояснил Евгений Чуркин.

Таким образом, какую территорию в Ярославле благоустроят в этом году, мы узнаем только после 16 часов, когда соответствующее решение примет муниципальная комиссия.