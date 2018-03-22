Москва, 22 марта, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Курс биткоина незначительно снижается, оставаясь выше $9 тыс. за единицу. Об этом говорят данные торгов 22 марта.

venturebeat.com Криптовалюта

По данным портала CoinMarketCap, к 08:49 мск криптовалюта подешевела до $9,057 тыс., снижение составило 0,62%. На бирже Bitfinex курс биткоина снизился на 0,69% — до $9,015 тыс., а на Binance — на 0,82%, до $9,003 тыс.

Другие криптовалюты дешевеют сильнее. Так, Ethereum упал в цене на 2,18% и стал стоить $572,07 за единицу, Ripple — на 3% до $0,695, Bitcoin Cash — на 2,38% до $1,048 тыс.

CoinMarketCap оценивает капитализацию рынка криптовалют в $350,8 млрд. При этом сделки с биткоином заключаются в 44% случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовый аналитик InstaForex Александр Давыдов не исключает падение курса биткоина до февральских минимумов: $6 — 5,8 тыс. Однако в дальнейшем при условии отсутствия масштабных потрясений, курс криптовалюты может постепенно превысить $10−12 тыс.