Ростов-на-Дону, 22 марта, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Судейское сообщество признаёт проблему низкой оценки жизни и моральных страданий человека при вынесении решений о компенсациях. Так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировала заявление судьи Верховного суда Виктора Момотова адвокат юридического образования «Гражданские компенсации» Ирина Фаст.

Правосудие

По словам собеседника агентства, изменить ситуацию с низким уровнем компенсаций, присуждаемых по искам о нанесении морального вреда, а также вреда здоровью, можно двумя способами.

«Во-первых, изменить сознание и внутренние установки в судебной системе, чтобы судейское понимание «разумности и справедливости» совпадало с общечеловеческим. Во-вторых, изменить законодательство и установить критерии таких компенсаций с обязательным установлением нижнего предела. Я считаю, что нужно двигаться одновременно обоими путями. Только так можно добиться соблюдения принципа, заложенного в статье 2 Конституции РФ, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью», — считает эксперт.

По мнению Ирины Фаст, вопрос «стоимости» человеческой жизни касается абсолютно всех. От этого зависит мотивация государства и бизнеса создавать безопасную для человека среду и вкладывать средства в модернизацию производства. Иначе получается дешевле выплатить компенсацию, чем создавать безопасные условия для жизни людей за десятки миллионов.

«Сегодня дела, где фигурируют миллионные взыскания, — единичны. Статистика говорит сама за себя: средние размеры взысканий за самое ценное, что есть, — жизнь и здоровье — составляют около 70 тыс. рублей», — привела пример правозащитница.

О том, что размеры компенсации морального вреда должны быть выше существующих, ранее заявил судья Верховного суда России Виктор Момотов на встрече в Клубе имени Дмитрия Замятнина. Он обратил внимание на то, что за последние годы судебная система РФ претерпела серьёзные изменения по сравнению с временами СССР, но в некоторых вопросах очевиден застой.

«Для нас привычной является картина мизерных компенсаций морального вреда. Потому что всегда был взгляд, что моральный вред невозможно определить материально. Я полагаю, мы подошли к тому рубежу, когда и компенсация морального вреда должна быть не 5, не 10 и не 25 тыс. руб., а гораздо больше, чтобы эта сумма как-то могла бы сгладить страдания», — цитирует Момотова агентство ТАСС.