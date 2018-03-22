Якутск, 22 марта, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Ввести шкалу прогрессивного налогообложения физических лиц в России было бы более логично, чем повышать НДФЛ для всех. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 22 марта высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что в правительстве России обсуждают повышение НДФЛ с 13 до 15% и увеличение налоговой нагрузки на торговлю.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

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«Любые реформы проводятся за счёт народа, — отмечает эксперт. — Но простое повышение НДФЛ ухудшит в первую очередь положение малоимущих слоёв, то есть количество бедных в стране ещё возрастёт. Более логичным было бы введение прогрессивной шкалы налогообложения с введением необлагаемого минимума доходов».

А налоговый манёвр для торговли, уверен Юрий Данилов, приведёт к росту цен на товары и продукты. Логичнее было бы, считает он, пополнять бюджет за счёт увеличения нагрузки по отчислениям в пользу государства для предприятий нефтегазовой отрасли, поскольку цена на нефть продолжает расти.

Эксперт в очередной раз напоминает, что для повышения покупательского спроса в стране, который, в свою очередь, приведёт к ускорению роста экономики, необходима кредитная амнистия населения. Компенсацию банкам и кредитным учреждениям при этом случае Юрий Данилов считает возможным производить за счёт долгосрочных государственных долговых бумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Российской Федерации обсуждают возможность повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%. По информации газеты «Ведомости», присутствующие на совещании в правительстве, где обсуждалась эта тема, расходятся во мнении, принято ли уже это решение или ещё нет.

На этом же совещании обсуждалась также возможность введения торгового сбора с оборота и отмены льготной ставки НДС в 10% при продаже нескольких видов товаров.