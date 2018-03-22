Москва, 22 марта, 2018, 10:05 — ИА Регнум. В России за неделю (13−19 марта) рост потребительских цен в России составил 0,1%. Недельная инфляция держится на уровне 0,1% почти месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

Инфляция

Отмечается, что с начала марта потребительские цены выросли на 0,2%, с начала года — на 0,7% (в март 2017 года — на 0,1%, с начала года — 1%).

За неделю выросли цены на яйца куриные — на 1,4%, на пшено — на 0,8%.

При этом гречка подешевела на 0,6%, свинина, куры, конфеты шоколадные — на 0,2−0,3%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь — 2,8−3,9%, лук и яблоки — 1,3%.

Одновременно на прилавках магазинов подешевели свежие огурцы — на 4,4%.

Не изменились цены на бензин и дизельное топливо.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале рост потребительских цен в России в годовом выражении закрепился на историческом минимуме — 2,2%.

Эксперты связывают это достижение со стабилизацией рынка нефти и укреплением национальной валюты. Но во второй половине 2018 года аналитики не исключают разгона до заявленных Центробанком 4%.

Напомним, в России в январе 2018 года рост потребительских цен составил 0,3%. в феврале — 0,2%. Инфляция в стране по итогам 2017 года составила 2,5%.

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