Екатеринбург, 22 марта, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-начальнику РЭУ «Областной станции переливания крови» и директору двух местных компаний за хищение двух миллионов рублей из бюджета, сообщает 22 марта пресс-служба областной прокуратуры.

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Суд установил, что с октября 2014 по октябрь 2015 года замглавврача «Областной станции переливания крови» (уголовное преследование прекращено в связи с его смертью) договорился с подсудимыми о хищении бюджетных денег.

Для этого между медицинским учреждением и компаниями одного из подсудимых были заключены фиктивные договоры о поставке запасных частей для центрифуг на сумму более двух миллионов рублей. При этом подсудимые не намеревались исполнять обязательства.

В итоге суд приговорил бывшего начальника станции переливания крови к 3,5 годам лишения свободы условно, второго подсудимого — к 4,5 годам условно со штрафом 100 тыс. рублей.

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