Санкт-Петербург, 22 марта, 2018, 10:05 — ИА Регнум. В Петербурге могут ввести штрафы за собак на частных территориях, о наличии которых хозяин не предупредил окружающих. Соответствующий законопроект подготовил руководитель фракции «Единой России» в городском Заксобрании Александр Тетердинко, передает 22 марта корреспондент ИА REGNUM.

Собака на цепи

Депутат убежден, что это поможет обезопасить горожан от собак, охраняющих стройки, торговые комплексы и частные дома.

«В административных границах Петербурга расположено немало частных домов. Они находятся в Курортном районе, Пушкине, Петергофе, на границе с Ленобластью. Кроме того, многие стройки в черте города, предприятия и режимные объекты охраняются специально обученными собаками. В свете недавних инцидентов, некоторые из которых закончились трагично, мы предлагаем новую ограничительную меру для владельцев животных», — отметил Тетердинко.

Депутат предлагает ввести административную ответственность за отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки на земельном участке, находящемся в собственности или пользовании. Причем под санкции попадут все породы, от мастифа до шпица.

«Габариты собаки и ее порода в данном случае не имеют принципиального значения. Питбули, например, не самые крупные собаки, а для маленького ребенка может быть опасен даже декоративный питомец», — добавил Тетердинко.

Штраф за отсутствие предупреждающей надписи может составить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 10 тыс. до 15 тыс. рублей — для юридических лиц.

Проект закона уже внесён в петербургский парламент и получил положительное заключение губернатора Георгия Полтавченко. Заметим, аналогичные штрафы ранее ввели в Астраханской, Новосибирской и Липецкой областях, а также в Еврейской автономной области.

По оценке специалистов, в Петербурге примерно 250−300 тыс. собак проживают с людьми, еще в городе насчитывается около 7 тыс. безнадзорных животных.

В 2017 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга предложило создать реестр домашних животных и настаивает на обязательной регистрации собак всех пород, а не только потенциально опасных.