Москва, 22 марта, 2018, 09:53 — ИА Регнум. В России может вырасти подоходный налог. По крайней мере такая возможность обсуждалась на первом после президентских выборов совещании в правительстве РФ. Речь идёт о повышении ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) на 2 п. п. — с нынешних 13% до 15% с введением необлагаемого минимума, сообщают «Ведомости» со ссылкой на чиновников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

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При этом один из чиновников отмечает, что решение о повышении налога окончательно не принято, другой утверждает, что «консенсус достигнут».

«В правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения, решения будут приняты позже», — уточнила пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Кроме того, по словам источников издания, Минфин предлагал обнулить экспортную пошлину при повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников и снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост налога на добавленную стоимость (НДС) до тех же 22% для всей экономики. Между тем эта идея пока одобрения не получила.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму РФ законопроект, вводящий в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Парламентарии учли опасения о сложностях при администрировании новой ставки.

Депутаты неоднократно предлагали отказаться от плоской шкалы НДФЛ в размере 13% и установить прогрессивную. Ранее Госдума отклоняла такие предложения в Налоговый кодекс, объясняя это в том числе и сложностями администрирования.

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Добавим, что повышение НДФЛ в 2018 году с большой долей вероятности эксперты предрекали ещё несколько лет назад. Весной 2016 года вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер заявлял, что введение прогрессивной шкалы налогообложения было бы оптимальным вариантом изменения налоговой системы, в то время как повышение ставки подоходного налога до 20% стало бы болезненным ударом для общества и экономики.