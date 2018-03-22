Париж, 22 марта, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует к 2028 году построить и запустить зонд для изучения атмосфер экзопланет. Об этом сообщается на сайте организации.

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Новый аппарат уже получил имя — ARIEL. Учёные рассчитывают, что зонд изучит атмосферы более 500 экзопланет, которые похожи по своему климату не на Землю, а на Венеру.

За последние годы с помощью телескопа «Кеплер» и ряда наземных телескопов были открыты сотни подобных планет. Учёных интересует, как потенциальные двойники Земли могут превращаться в безжизненные миры, подобные Венере.

Главной задачей для зонда будет являться поиск взаимосвязей между составом атмосферы планет и тем, в каких условиях они формируются.

В то время как другие телескопы споосбны только искать новые экзопланеты и оценивать их размеры и массу, новый аппарат сможет получить все необходимые данные по составу атмосферы планеты всего за один её проход по диску звезды.

Как отмечают ученые, известные на сегодняшний день экзопланеты вряд ли могут поддерживать жизнь. Однако в процессе их изучения можно понять, что отличает Землю от других планет и установить, какие условия необходимы для зарождения и поддержания жизни.

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