Калуга, 22 марта, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Жители Калужской области внимательно следят за событиями вокруг полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в подмосковном Волоколамске. Калужане опасаются, что местные чиновники «радушно» примут «мусорную» эстафету от своих коллег в случае закрытия свалки в многострадальном Волоколамске. Об этом 22 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM активист калужского общественного экологического движения Александр Самбуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорная свалка

По его словам, общественники с тревогой наблюдают за развитием экологического коллапса и связанного с ним растущего протестного движения в Волоколамске, Наро-Фоминске, Чехове и других подмосковных городах.

«Эти опасения возникли не на пустом месте. Мы помним, как на территории Малоярославецкого района Калужской области уже однажды «решался» вопрос с мусором. На полигон ТКО в посёлок Ерденево было завезено почти миллион тонн отходов из Московской области. В итоге полигон был переполнен многократно в короткий срок и фактически уничтожен. Самое вопиющее, что власти не нашли виноватых в этом экологическом произволе. Все обращения к губернатору Анатолию Артамонову результатов не дали. Ответ был один: «Не дадим кошмарить частный бизнес!» Затем, после столь успешной обкатки проекта «Ерденево» вдохновлённый «частный бизнес» занялся поиском новых, и теперь уже более гигантских площадей под новые мусорные свалки, приправляя это всё баснями о каких-то якобы новейших, безопасных технологиях переработки миллионов тонн ТКО в год. Пятый год вся эта экологическая вакханалия длится и подходит к критической точке», — сказал Самбуров.

По его словам, то, что сейчас происходит в калужских деревнях Михали и Раёво Износковского района, выходит за пределы разумного. Как выяснили общественники, здесь под будущие мусорные свалки власти вывели из сельхозоборота и «отрезали» от земель поселения более тысячи (!) гектаров земель и тем самым фактически ликвидировали, по сути, орган местного самоуправления — сельскую думу. Фальсифицируются результаты общественных слушаний.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Калужской области готовы принять мусор из Московского региона для переработки. Для этого калужские чиновники хотят создать новые мощности, а также загрузить существующие в области мусоросортировочные предприятия.

«Свалки старого типа нам не нужны. А новые высокотехнологичные перерабатывающие комплексы с сортировкой отходов мы готовы разместить. Ничего в этом страшного нет. В центре Вены, например, стоит мусороперерабатывающий завод. Он стал визитной карточкой города, и никто из жителей не возражает», — ранее заявил калужский губернатор Анатолий Артамонов.

Между тем около 5 млн тонн отходов производства и потребления ежегодно образуется на территории Калужской области. Вопрос утилизации твердых коммунальных отходов в регионе сегодня стоит достаточно остро и напрямую связан с проблемами экологии. Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозными отходами. Размещаемые, как правило, в оврагах несанкционированные свалки имеют прямую связь с водоёмами, загрязняют атмосферный воздух, почву. Наихудшая ситуация с ТКО сложилась в Калуге и в Дзержинском районе, где собирается больше всего мусора, а основные полномочия в сфере обращения с отходами переходят с муниципального на региональный уровень.

Ранее жители поселка Детчино и других муниципальных образований Калужского региона собрали около 2 тыс. подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и к областному руководству с просьбой не допустить строительства угрожающего местной экологии специфического предприятия по переработке мусора.

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