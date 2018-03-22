Анкара, 22 марта, 2018, 09:45 — ИА Регнум. «Прискорбной» и «основанной на ложной информации» назвала Турция критику ее военной операции со стороны правительства Германии, сообщает издание Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Меркель

Вечером 21 марта министерство иностранных дел Турции выпустило заявление по поводу выступления канцлера Германии Ангелы Меркель в бундестаге, в котором она подвергла однозначному осуждению наступление турецких войск на севере Сирии.

«Мы считаем эти прискорбные замечания немецкого канцлера Меркель по поводу операции «Оливковая ветвь», не имеющие ничего общего с реальностью и основанные на ложной информации, неприемлемыми. (…) Странно, что некоторые из наших союзников смотрят на ситуацию глазами террористов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 21 марта, Ангела Меркель представила программу нового правительства Германии на ближайшие четыре года. В ней она жестко осудила действия Турции, России и правительственных войск Сирии. Эта критика стала первой официальной оценкой со стороны Германии турецкой операции «Оливковая ветвь», направленной против Отрядов народной самообороны курдов на севере Сирии.

«При всех законных интересах безопасности Турции недопустимо то, что происходит в Африне, где тысячи и тысячи мирных жителей подвергаются гонениям, убийствам и принуждаются к бегству, — заявила Меркель. — Мы осуждаем это самым решительным образом».

Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило о телефонном разговоре между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, состоявшемся 21 марта. Стороны подчеркнули в беседе необходимость совместной борьбы против терроризма.

Напомним, 18 марта Турция объявила о взятии города Африн силами турецких войск и сирийской оппозиции. Курды ответили объявлением партизанской войны против оккупантов.