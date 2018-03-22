Москва, 22 марта, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Нефть продолжает дорожать от внутренних и внешних факторов на рынке России, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

«Технический импульс после выхода из консолидации и пробоя важного сопротивления, на этот раз, подкрепили сведения о неукоснительном выполнении ОПЕК своего плана по удержанию темпов добычи в рамках необходимого для поддержания стабильных цен», — отметил эксперт.

До момента компенсации этих объемов со стороны США и отчасти России (которая может выйти из соглашения) котировки черного золота будут стремиться вверх. На этом фоне рубль незначительно укрепился.

«Корпоративные отчеты 21 марта в России публиковались и по нефтяным компаниям, поэтому участники рынка искали торговые возможности в привязке к данным за 2017 год. Конечно, после успеха «Роснефти», отчет за 2017 год представил и «ЛУКойл», котировки которого двигаются увереннее конкурентов, в связи и с его отличными показателями», — пояснил Григоренко.

Кроме того, 21 марта вечером Минфин РФ предложил завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли, что снизит нагрузку на компании и позволит увеличить маржинальность своей деятельности. Инвесторы отреагировали на новость, даже сильнее, чем на другие сигналы, поступающие с начала 2018 года в нефтяную отрасль, ведь экспортные поставки существенно влияют на получение доходов компаниями.

«Конечно, даже принятие такого закона реальную нагрузку на «нефтянку» ослабит ненамного. Минфин даст ФНС возможность забрать свое через другие инструменты, но факт снижения налогов говорит о том, что подвижки в правительстве имеются, и новый президентский срок может действительно оказаться прорывным именно в экономике», — полагает эксперт.

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