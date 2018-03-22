Вашингтон, 22 марта, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Утвержденный конгрессом США проект бюджета страны на 2018 финансовый год предусматривает, что на строительство стены с Мексикой будет выделено $1,6 млрд, сообщает 21 марта издание HuffPost.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Такое решение конгрессменов президент США Дональд Трамп оценил положительно, сообщив в своем Twitter, что деньги пойдут на начало строительства.

«Добились выделения $1,6 млрд на строительство стены по южной границе, включено в расходы», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В свою очередь в либеральном издании напомнили, что изначально американский президент добивался финансирования на стену в размере $25 млрд.

Спикер палаты представителей Пол Райан пояснил, что выделенные $1,6 млрд будут потрачены не на бетонную стену, а на создание заградительных барьеров и инфраструктуры протяженностью 95 миль (153 километра). В свою очередь выступающие во время принятия бюджета демократы подчеркивали, что только $641 млн из указанной суммы будет потрачено на возведение новых конструкций протяженностью 33 мили (53 километра), а остальные деньги пойдут на поддержание безопасности и ремонт действующей инфраструктуры.

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. Еще в 2015 году во время объявления готовности выдвинуться в качестве кандидата в президенты США Трамп сообщал, что готов построить Великую стену.

«Я бы построил великую стену, и никто не строит стены лучше меня, поверьте мне, и я построю их очень недорого, — говорил Трамп во время выступления в своем небоскребе в Нью-Йорке. — Я построю великую стену на нашей южной границе. И я заставлю заплатить Мексику за эту стену. Запомните мои слова».

При этом Трамп много раз сообщал, что стена будет высотой не менее 30 футов (более 9 метров) и уходить глубоко под землю, чтобы предотвратить подкопы.