Москва, 22 марта, 2018, 09:28 — ИА Регнум. На российскую валюту 22 марта будут больше влиять внешние причины, чем внутренние, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«В ЕС можно заметить замедление инфляции в Великобритании, что плохо для ее экономики, а также ухудшение индекса деловых настроений в Германии, до сих пор оправляющейся от пирровой победы Ангелы Меркель. Однако ничего не может отвлечь инвесторов от главного — заседания ФРС», — полагает эксперт.

Сам факт повышения ставки интригой давно не является, осталось лишь разобраться в риторике нового главы регулятора Джерома Пауэлла. Совсем недавно он говорил, что текущий уровень развития экономики полностью его устраивает, а значит, не исключено сразу четыре изменения ставки в рамках 2018 года, вместо озвученных в декабре трех.

«По итогам завершившегося 21 марта заседания регулятор ожидаемо повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 1,5−1,75% годовых.

Ссылаясь на рост занятости, глава ФРС оценивает состояние экономики США также положительно и прогнозирует к концу 2019 года ставку до 3%», — пояснил Ширяев.

По его мнению, главу ФРС и выбрали на пост из-за осторожного и взвешенного подхода, но ситуация требует серьезного анализа, и здесь старые методики могут не сработать.

«Небольшой всплеск стоимости доллара ожидаемо снизит цену рубля, но просадка не будет глубокой, за американскую валюту 22 марта не будут давать 58 рублей.

А вот для укрепления рубля больше факторов, поэтому воспользоваться ростом нефтяных котировок и положительной истории публикаций отчетности крупнейших нефтегазовых компаний инвесторы смогут уже утром, интерес подогревается новым ралли», — считает эксперт.

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