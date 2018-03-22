Рубль «на коне»
Москва, 22 марта, 2018, 09:28 — ИА Регнум. На российскую валюту 22 марта будут больше влиять внешние причины, чем внутренние, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.
«В ЕС можно заметить замедление инфляции в Великобритании, что плохо для ее экономики, а также ухудшение индекса деловых настроений в Германии, до сих пор оправляющейся от пирровой победы Ангелы Меркель. Однако ничего не может отвлечь инвесторов от главного — заседания ФРС», — полагает эксперт.
Сам факт повышения ставки интригой давно не является, осталось лишь разобраться в риторике нового главы регулятора Джерома Пауэлла. Совсем недавно он говорил, что текущий уровень развития экономики полностью его устраивает, а значит, не исключено сразу четыре изменения ставки в рамках 2018 года, вместо озвученных в декабре трех.
«По итогам завершившегося 21 марта заседания регулятор ожидаемо повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 1,5−1,75% годовых.
Ссылаясь на рост занятости, глава ФРС оценивает состояние экономики США также положительно и прогнозирует к концу 2019 года ставку до 3%», — пояснил Ширяев.
По его мнению, главу ФРС и выбрали на пост из-за осторожного и взвешенного подхода, но ситуация требует серьезного анализа, и здесь старые методики могут не сработать.
«Небольшой всплеск стоимости доллара ожидаемо снизит цену рубля, но просадка не будет глубокой, за американскую валюту 22 марта не будут давать 58 рублей.
А вот для укрепления рубля больше факторов, поэтому воспользоваться ростом нефтяных котировок и положительной истории публикаций отчетности крупнейших нефтегазовых компаний инвесторы смогут уже утром, интерес подогревается новым ралли», — считает эксперт.
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