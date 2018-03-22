Москва, 22 марта, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Школьники Северо-Кавказского федерального округа на экзаменах показывают слабые знания по русскому языку. Это говорит о низком уровне преподавания этого предмета, а также литературы на Северном Кавказе. Такое мнение высказал предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Горцы

«Выпускники школ на Северном Кавказе показывают невысокие результаты по русскому языку и русской литературе. Это не может не беспокоить, потому что это сказывается на возможности этих выпускников поступать в вузы, где высокие требования к знанию русского языка», — отметил патриарх Кирилл 21 марта на заседании президиума Общества русской словесности.

Такая ситуация крайне негативно сказывается на статусе русского языка в регионе, считает патриарх, ведет к его понижению. А ведь именно русский язык, как считает предстоятель РПЦ, играет «ключевую роль в объединении российской нации и является важнейшей составляющей культурного кода нашей страны».

Проблему снижения уровня знания русского языка необходимо решать за счет подготовки квалифицированных учителей, дефицит которых в ряде регионов Кавказа имеется значительный, считает патриарх. По его мнению, помощь властям субъектов СКФО в этом вопросе должны оказать РПЦ и Общество русской словесности.

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Как сообщало ИА REGNUM, о проблеме нехватки учителей русского языка на Северном Кавказе ранее заявляла вице-премьер Ольга Голодец. Она сообщила о том, что к ней обратились власти Чечни с просьбой обеспечить школы региона, где русский язык не является родным, преподавателями-носителями языка. На заседании совета по русскому языку при правительстве РФ, который состоялся 30 октября, Голодец поручила Министерству образования России проработать этот вопрос.

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