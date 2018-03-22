Санкт-Петербург, 22 марта, 2018, 09:22 — ИА Регнум. На перегоне Елизаровка — Осеченка в Тверской области идут восстановительные работы на месте схода с рельсов локомотива пассажирского поезда №119 Санкт-Петербург — Белгород. ИА REGNUM ранее уже сообщало об этом происшествии в зоне ответственности Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Goodfon.ru Железная дорога

По уточненным данным, в 5:15 мск на перегоне ОЖД при скорости 5 км/час произошел наезд на посторонний предмет одной тележки электровоза. В результате происшествия пострадавших нет.

«На место направлен восстановительный поезд со станции Бологое. После проведения восстановительных работ будет произведена замена электровоза поезда №119 для отправления состава далее по маршруту следования», — сообщили утром 22 марта в пресс-службе ОЖД.

Там добавили, что время задержки поезда Санкт-Петербург — Белгород может составить до двух часов, при этом движение других поездов организовано по второму пути, и на них инцидент никак не повлияет.

Причины произошедшего выясняются.