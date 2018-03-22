Трамп о «налаживании отношений» с РФ: «Это хорошо»
Вашингтон, 22 марта, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Властям США нужно наладить отношения с Российской Федерацией. Об этом на странице в соцсети Twitter написал глава Белого дома Дональд Трамп, который подвергся критике со стороны политических оппонентов за звонок президенту России Владимиру Путину.
«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама [44-й президент США Барак Обама] тоже звонил ему)», — написал Трамп.
По его словам, фейковые СМИ хотели, чтобы глава Белого дома раскритиковал своего российского коллегу.
«Они (СМИ) ошибаются, — написал Трамп. — Налаживание отношений с Россией (и другими) — это хорошо, а не плохо».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта 2018 г. президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора поздравил главу РФ Владимира Путина с победой на выборах-2018, а также заявил, что хотел бы встретиться «в ближайшем будущем».
Затем некоторые политики США раскритиковали главу Белого дома за звонок Путину.
Читайте также: В Белом доме слова Трампа о встрече с Путиным вызвали переполох — СМИ
А также: Экс-глава ЦРУ: у Кремля, возможно, есть компромат на Трампа