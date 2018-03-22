Вашингтон, 22 марта, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Властям США нужно наладить отношения с Российской Федерацией. Об этом на странице в соцсети Twitter написал глава Белого дома Дональд Трамп, который подвергся критике со стороны политических оппонентов за звонок президенту России Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама [44-й президент США Барак Обама] тоже звонил ему)», — написал Трамп.

По его словам, фейковые СМИ хотели, чтобы глава Белого дома раскритиковал своего российского коллегу.

«Они (СМИ) ошибаются, — написал Трамп. — Налаживание отношений с Россией (и другими) — это хорошо, а не плохо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта 2018 г. президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора поздравил главу РФ Владимира Путина с победой на выборах-2018, а также заявил, что хотел бы встретиться «в ближайшем будущем».

Затем некоторые политики США раскритиковали главу Белого дома за звонок Путину.

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