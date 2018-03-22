Богородск, Нижегородская область, 22 марта, 2018, 09:15 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск с требованием признать банкротом некоммерческое партнёрство «Богородские коммунальные энергетические системы», учредителями которого выступают шесть муниципальных коммунальных предприятий. Сумма заявленных финансовых претензий составляет 14 262 903,03 рубля. Потенциальный банкрот по своей основной деятельности занимается управлением и эксплуатацией жилого фонда, на конец 2017 года в управлении НП находились 55 домов Богородска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск подан 21 марта 2018 года, но дело к производству пока не принято, дата судебного заседания не назначена. Истцом выступает АО «Нижегородская областная коммунальная компания», созданное в декабре 2009 года, а контрольным пакетом акций в нём владеет правительство Нижегородской области.

Встреча данных компаний в суде далеко не первая. В конце декабря 2017 года суд уже удовлетворил иск АО к этому же ООО о взыскании с 756 867,15 рубля «задолженности по возмещению затрат на установку общедомовых приборов учёта тепловой энергии в многоквартирных домах, находящихся в управлении НП «БКЭС» соразмерно доли муниципальных жилых и нежилых помещений».

28 марта 2018 года по этому делу будет рассмотрена апелляционная жалоба, в деле приняла участие в качестве третьего лица и администрация города Богородска.