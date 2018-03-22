Оренбург, 22 марта, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Оренбурга взыскал с одного из баров города компенсацию морального вреда, причиненного клиенту в результате употребления некачественного алкоголя, сообщает 22 марта пресс-служба областной прокуратуры.

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Мужчина заказал кружку фирменного сорта пива, в результате употребления алкоголя он получил ожог органов пищеварительной системы.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, после недельного лечения ему был поставлен сложный диагноз. Сейчас мужчина вынужден придерживаться определенных ограничений при приеме пищи и употреблении жидкостей.

«Решением суда с ответчика в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей, а также утраченный за недельное пребывание в больнице заработок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе рассмотрения дела были представлены достаточные доказательства, позволившие сделать вывод о наличии прямой причинно-следственной связи между некачественно оказанной услугой бара и вредом здоровью клиента.

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