Вашингтон, 22 марта, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В рамках глобального распространения демократических ценностей власти США предусмотрели в проекте бюджета страны на 2018 год выделение средств на продвижение прав человека в КНДР. Это следует из распространённого после предварительного согласования в конгрессе США проекта финансового документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Демократия по американски

Конгрессмены согласовали выделение на либерализацию и демократизацию Северной Кореи «не менее $8 млн» на текущий год. Отмечается, что средства будут выделяться в рамках Фонда демократии и Фонда экономической поддержки США.

Согласно тексту документа, предполагается также выделение средств для помощи беженцам из КНДР. Добавим, финансовый документ был предварительно согласован представителями Республиканской и Демократической партий США. Бюджет должен быть принят до 23 марта, после чего его подпишет глава Белого дома Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта на территории Финляндии состоялись неофициальные переговоры делегаций США и КНДР. По информации МИД Финляндии, встреча прошла «конструктивно», «в положительной атмосфере». Переговоры были направлены на «укрепление доверия и снижение напряженности на Корейском полуострове».

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Отмечается, что во встречах делегаций участвовало по шесть представителей от США, КНДР и Финляндии, а также наблюдатели из Евросоюза и ООН.

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