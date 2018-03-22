Улан-Удэ, 22 марта, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Из-за затопления улиц талыми водами в городе Улан-Удэ объявляют режим ЧС. О ситуации, складывающейся на сегодняшний день в столице Бурятии, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Ulan-ude-eg.ru В Улан-Удэ идёт борьба с талыми водами

«Дал поручение собрать Комиссию по чрезвычайным ситуациям для решения проблемы с подтоплениями из-за таяния снега. Объявим ЧС, в рамках ЧС за счёт средств фонда на ликвидацию последствий привлечём технику дорожных строителей, МЧС, военных и пр. По-хорошему вообще-то надо работать в плановом режиме, а не ЧС. Проводил два предварительных совещания с февраля по подготовке к паводковой ситуации. Доклады были бодрые. У нас как обычно — всё вдруг», — написал Цыденов 21 марта на своей странице в Facebook.

В мэрии Улан-Удэ ИА REGNUM не смогли оперативно сообщить, сколько на сегодня затоплено улиц. Однако, судя по имеющейся информации, складывается серьёзная ситуация. Под записью руководителя республики в соцсети появляются комментарии с фотографиями затопленных улиц.

Скриншот со страницы в facebook Жители Улан-Удэ жалуются главе Бурятии на огромные лужи в городе

В правительстве Бурятии ИА REGNUM сегодня, 22 марта, сообщили о том, что городским и республиканским службам, а также главам Иволгинского, Тарбагатайского, Заиграевского районов на экстренном заседании республиканского штаба поставлена задача мобилизации всех ресурсов для ликвидации последствий поводков.

«Необходимо обеспечить доступность в первую очередь в СНТ, ДНТ города Улан-Удэ, оказать адресную помощь маломобильным гражданам и пенсионерам по уборке снежного покрова и луж. Главам Иволгинского, Тарбагатайского, Заиграевского районов также поставлена задача мобилизации людских и материальных ресурсов, чтобы максимально работа была организована», — сказал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской на экстренном заседании республиканского штаба в связи с паводковой ситуацией в регионе.

Для ликвидации последствий в Улан-Удэ привлечена техника Водоканала, МЧС и военных.

Ulan-ude-eg.ru Последствия поводка в Улан-Удэ

Напомним, ещё 19 марта в администрации Улан-Удэ сообщали, что паводковая ситуация в городе находится под контролем: проводятся противопаводковые мероприятия, выполняется откачка талых вод, работа с ливневыми канализациями, привлечены вакуумные машины, работают бригады с мотопомпами, проводится грейдирование дорог, завозится грунт, песок и так далее.

На обслуживании комбината по благоустройству находится 51 единица ливневых канализаций протяженностью 32 069,88 п.м. и три ёмкости для сбора сточных вод.

«Болевые точки известны — откачка луж производится на ул. Бабушкина, возле рынков «Туяа», «Крестьянский», на ул. Витебская, ул. Байдовская, пр. Строителей, 40, ул.3-я Транспортная, ул. Шаляпина, в мкрн Радужный, на пер. Трубачеева — ул. Сахьяновой — ул. Лебедева, на перекрестке З. Космодемьянской — ул. Терешковой, ул. Борсоева, путепровод ул. Ербанова, ул. Хантаева, мкрн Аэропорт, ул. Партизанская и др.», — говорилось в сообщении мэрии.

20 марта городские власти проинформировали: активное таяние снега на дорогах, не имеющих твёрдого дорожного покрытия и расположенных под уклоном, привело к образованию глубоких промоин. Для безопасности пассажиров в Улан-Удэ пришлось временно сократить путь следования ряда маршрутов. Осуществляется работа по засыпке промоин.

21 марта в мэрии заявили, что ежедневно в Улан-Удэ откачивается около 2 тысяч кубометров талых вод.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале власти Бурятии заявили, что обилие снега в городе Улан-Удэ и за городом в этом году вызывает опасения.