Барнаул, 22 марта, 2018, 09:15 — ИА Регнум. На Алтае одновременно с президентскими выборами неожиданно получил информационную поддержку вопрос изменения территориально-административного деления России. Вслед за чемпионом и депутатом Госдумы Александром Карелиным, предложившим перенести столицу России из Москвы в Горно-Алтайск, тему поддержал заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко («Единая Россия»). На своей странице в «Одноклассниках» он написал:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

«Накануне Сан Саныч Карелин предложил перенести столицу в один из регионов страны. Ну что ж, поддерживаю!»

Цитата со страницы Сергея Струченко в ОК Заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко поддержал инициативу депутата Госдумы Александра Карелина

Информация уже разошлась по местным Telegram-каналам с комментарием о том, что, мол, Сергей Струченко считает, что «нет ничего плохого, если 80% всех денег страны будет вращаться вокруг Алтайских гор!»

«Я вообще всегда был сторонником переноса столицы поближе к центру страны: Новосибирск, например, что позволит переформатировать работу госорганов и экономики. Иначе будет сложно сдвинуть тенденцию, когда 80% всех денег страны находится в пределах МКАД», — пояснил Сергей Струченко в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

По поводу «инициативы» Александра Карелина о переносе столицы страны в Горно-Алтайск высказался также секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев.

«К сожалению, депутаты «Единой России» настолько связаны по рукам и ногам, что у них остаётся весьма узкое поле для собственного позиционирования. Выступать с социально значимыми, реально нужными людям инициативами они не могут — партийная дисциплина не позволяет. Крайне ограничены их возможности и для озвучивания острых, проблемных вопросов — а вдруг затронешь интересы вышестоящего руководства. Вот и остаётся им выступать с бессмысленными, но резонансными идеями: либо требовать запрещения чего-либо, либо предлагать какую-либо административную реорганизацию — слияние регионов или перенос столицы.

Куда только ни предлагали её перенести — в Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Томск, Астрахань, Иркутск, Магадан, Нижний Новгород. Было даже предложение переносить столицу каждые 12 лет. Все эти предложения я рассматриваю как попытку привлечь к себе внимание, напомнить о себе. Они никак не учитывают реальные задачи и потребности пространственного развития страны», — считает справедливоросс.

Вместе с тем проблема переноса столицы представляется Владиславу Вакаеву актуальной для страны.

«Слишком много ресурсов сконцентрировано в Москве. Это несёт серьёзную угрозу целостности государства — разрыв между центром и регионами нарастает. Нам нужна децентрализация, но делать это нужно весьма аккуратно, продумывая каждый шаг.

Например, заслуживает внимания идея переноса некоторых профильных министерств и ведомств в другие регионы. Первый шаг — перенос Верховного суда в Петербург. Сюда же можно было бы перенести и Министерство культуры. Министерство промышленности — на Урал, Минсельхоз — в Краснодар, Министерство образования и науки — в Новосибирск и так далее», — предложил Владислав Вакаев.

Единственную пользу от заявления Карелина он видит в том, что появился повод в очередной раз поставить вопрос о децентрализации.

«А если долго говорить о какой-либо проблеме, она рано или поздно начнёт решаться», — заключил справедливоросс.

Напомним, в ходе президентской избирательной кампании многократный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин посещал многие сибирские территории, но когда один из жителей райцентра Майма (Республика Алтай) спросил депутата, как тот относится к инициативе по переносу столицы в Сибирь, и, в частности, не против ли он переноса столицы в Горно-Алтайск, ответ был весьма неожиданным:

«Сибирь посередине страны находится, но Новосибирск и так перегружен, это маленький провинциальный полуторамиллионный город. Лучше сюда. Но сначала нужно создать соответствующую инфраструктуру, и это государственная задача… Повторю — я не шучу, но к этому нужно готовиться. Если будем в Думе голосовать по этому вопросу, я буду только за».