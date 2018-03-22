Екатеринбург, 22 марта, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Курганская область 21 марта оказалась в центре федеральной повестки. В школе №15 города Шадринска старшеклассница обстреляла своих одноклассников из пневматического пистолета. А в Челябинской области молодые женщины, которых перепутали в родильном доме ещё в 1987 году, требуют компенсации. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Ребенок с пистолетом

ЧП в школе

В городе Шадринске Курганской области случилось ЧП. В школе №15 ученица открыла стрельбу по своим одноклассникам.

Огонь вёлся из пневматического пистолета, который, по предварительным данным, девочке дал её отец. Семь подростков получили травмы, в основном лёгкие. Подоспевшие педагоги забрали у девочки пистолет.

Инцидент в школе вызвал широкий резонанс. В дело вмешался губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Также в Шадринск выехали столичные чиновники. Предстоит разобраться не только в том, как у девочки оказался пистолет, но и в причинах, которые побудили её открыть стрельбу в классе.

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Цена ошибки в роддоме

В Челябинске продолжает развиваться дело о перепутанных в роддоме детях. Это произошло ещё в 1987 году.

Как отмечает мать одной из девочек, Люции Р., Зоя Т., она сразу заявила медикам о том, что ребёнок не её. Но те списали слова женщины на послеродовой стресс.

Справедливости удалось добиться лишь в 2017 году. По решению суда Министерство финансов России было обязано уплатить ей миллион рублей компенсации.

А теперь компенсаций требуют и перепутанные в роддоме дети. В Центральном районном суде Челябинска находятся иски Екатерины Т. и Люции Р. Женщины добиваются выплаты им по 10 млн рублей.

Ближайшее заседание суда по их искам назначено на 17 апреля.

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Судьба телебашни

В Екатеринбурге судьба телебашни окончательно решена. Областное управление госохраны отказалось признавать её объектом культурного наследия. Запрет на демонтаж снят.

Официально чиновники не спешат раскрывать точную дату сноса одного из символов Екатеринбурга. Издание «Вечерний Екатеринбург» даже изначально опубликовало информацию о том, что глава администрации города Александр Якоб подписал постановление о перекрытии улиц в районе её сноса. Однако затем эта информация была удалена с сайта. Вместо неё появились извинения перед читателями.

И тем не менее уже понятно — до сноса телебашни остались считаные дни. Это случится с 9 до 11:30 24 марта. В это время улицы будут перекрыты. В этот же период времени не будут ходить поезда в метрополитене от станций «Площадь 1905 года» до «Ботанической».

Жильцов близстоящих домов уже предупредили о возможной эвакуации. О грядущих подрывах башни их известят сиренами.

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Оренбуржцы борются в судах

В Оренбурге скандал вокруг аварийного жилья. Жители дома по улице Постникова считают свой дом неаварийным и отказываются переезжать в предложенное чиновниками жилище.

По словам граждан, сейчас они живут в самом центре города. А им предлагают переезд в жильё на окраине Оренбурга. Более того, им дали квартиру на 14-м этаже, что, как полагают граждане, очень высоко.

Люди не считают такой обмен равноценным. Теперь их надежды только на суд.

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